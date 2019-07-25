راندا حافظ لـ"الوفد": انتظر طرح ألبومي "أكتر واحدة مبسوطة" بدبي

أكدت المطربة راندا حافظ سعادتها بقرب موعد طرح ألبومها الجديد "أكتر واحدة مبسوطة" بالأسواق خلال الأيام القليلة القادمة.

و كشفت لـ "الوفد" تفاصيل ألبومها قائلة ، سوف أطرح ألبومي قريباً في أسواق دبي ، والذى يضم الألبوم 9 أغنيات " يا ليلي روح، يفتح الله، نور الشمس، واحدة بتعشق، لازم حركات،

ناس قدى، مرعوبة، خلاص قررت، أكتر واحدة مبسوطة".

و أضافت أنها طرحت برومو كليب " يا ليلى روح " و يتم طرحه خلال الأيام القادمة و أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ، و من المحتمل أن أقوم بتصوير أغنية أخرى

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من الألبوم على طريقة الفيديو كليب .

يذكر أن المطربة راندا حافظ تعاونت خلال ألبومها الجديد " أكتر واحدة مبسوطة " مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم ، "أمير طعيمة، نور عبد الله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبد الواحد، محمد النادى، مدين، أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبد المنعم، أحمد إبراهيم‫".