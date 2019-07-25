عبر"الوفد".. عزيز الشافعي يهنئ رامي جمال بعيد ميلاده

هنأ الملحن عزيز الشافعي زميله الملحن رامي جمال بعيد ميلاده الـ 35. وقال الشافعي في خلال رسالته عبر "الوفد": "كل سنة وأنت طيب يا رامي". رامي". يذكر أن الملحن عزيز الشافعي طرح مؤخراً كليب وطني بعنوان "بشجع بلدي"، لدعم المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، و هو من ألحانه، و كلمات أمير طعيمة، و توزيع أحمد إبراهيم، و إخراج أحمد نجيب، كما حقق نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا. في بطولة كأس الأمم الإفريقية، و هو من ألحانه، و كلمات أمير طعيمة، و توزيع أحمد إبراهيم، و إخراج أحمد نجيب، كما حقق نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.

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