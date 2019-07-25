راندا حافظ عبر "الوفد" تهنئ الملحن رامي جمال بعيد ميلاده

حرصت المطربة راندا حافظ على تهنأة الملحن رامي جمال، بعيد ميلاده اليوم الأربعاء.

وقالت عبر رسالتها لـ "الوفد": "كل سنة و انت طيب يا رامي وناجح في شغلك، و أعمالك".

يذكر أن الفنانة راندا حافظ تستعد لطرح ألبومها الجديد بعنوان "أكتر واحدة مبسوطة"، و من المقرر طرحه قريباً في أسواق دبي.