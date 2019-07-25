وجه الفنان أمير كرارة رسالة تهنئة للفنان كريم عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "كان نفسي أقابلك من كلام الناس عليك بس لما شوفتك الكلام اللي سمعتوا قليل عليك نجم كبير تستحق وتستاهل حب الناس ليك مبروك الفيل الازرق وان شاء الله تدغدغ العالم النجمالكبير كريم عبد العزيز".
وجاء ذلك عقب نجاح الجزء الثاني فيلم "الفيل الأزرق2"، وهو بطولة كل من هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، ومن تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد.
يذكر أن الفنان أمير كرارة شاركمؤخراً في بطولة فيلم "كازابلانكا"، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج بيتر ميمي، و بطولة كل من غادة عادل، لبلبة، عمرو عبد لجليل، غياد نصار، محمود البزاوي، أحمد داش، خالد أرغنتش، سلمى جلال، محمد عبد السيد، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، مصطفي شعبان، نيللي كريم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح "الفيل الأزرق2".. أمير كرارة لكريم عبد العزيز: اللي سمعتوا عنك قليل عليك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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