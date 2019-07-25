بعد نجاح "الفيل الأزرق2".. أمير كرارة لكريم عبد العزيز: اللي سمعتوا عنك قليل عليك

وجه الفنان أمير كرارة رسالة تهنئة للفنان كريم عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "كان نفسي أقابلك من كلام الناس عليك بس لما شوفتك الكلام اللي سمعتوا قليل عليك نجم كبير تستحق وتستاهل حب الناس ليك مبروك الفيل الازرق وان شاء الله تدغدغ العالم النجم

الكبير كريم عبد العزيز".

وجاء ذلك عقب نجاح الجزء الثاني فيلم "الفيل الأزرق2"، وهو بطولة كل من هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، ومن تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد.

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يذكر أن الفنان أمير كرارة شارك

مؤخراً في بطولة فيلم "كازابلانكا"، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج بيتر ميمي، و بطولة كل من غادة عادل، لبلبة، عمرو عبد لجليل، غياد نصار، محمود البزاوي، أحمد داش، خالد أرغنتش، سلمى جلال، محمد عبد السيد، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، مصطفي شعبان، نيللي كريم.