غدًا.. مصطفى قمر يطرح الإعلان التشويقي لألبومه الجديد "ضحكت ليا"

قرر النجم مصطفى قمر طرح الإعلان التشويقي لألبومه الجديد "ضحكت ليا" غدا حيث كان من المقرر طرحه اليوم، ولكنه أجله بسبب وفاة والدة الفنانة يسرا التي رحلت عن عالمنا اليوم احتراما لها.

ويتعاون قمر في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم

كالتالي:

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الشعراء تامر حسين وحسن عطية ومحمد عاطف وأسامة مصطفي ونور الدين محمد وعصام حسني وضحي جبر ومحمد الجزار وحمادة السيد ومن الملحنين محمد يحي والمطرب رامي جمال وتوما ومحمد النادي ومديح محسن وسامح كريم

واحمد العدل وشريف بدر وجوليو وتامر على ومن الموزعين توما وعادل حقي وسام عبد المنعم واحمد ابراهيم وطارق حسيب وزووم ويحيي يوسف.

ويحيى النجم مصطفى قمر حفلا غنائيا كبيرا فى مسقط رأسه الإسكندرية في إحدى الفنادق آخر الشهر الجارى ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة بالإضافة لأغانى ألبومه المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.