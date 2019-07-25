يبدأ عرض فيلم الفيل الأزرق 2، غدا الخميس، في دول الخليج ، فيما يقام عرض خاص للفيلم، بعدغد الجمعة، في السعودية، بحضور أبطال الفيلم.
وأكد أبطال الفيلم أن أحداث الجزءمختلفة تماما عن الجزء الأول، ولا تتطلب مشاهدته.
الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم وإياد نصار، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرضه فى مصر .. عرض خاص لـ " الفيل الأزرق 2 " بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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