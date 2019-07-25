بعد عرضه فى مصر .. عرض خاص لـ " الفيل الأزرق 2 " بالسعودية

يبدأ عرض فيلم الفيل الأزرق 2، غدا الخميس، في دول الخليج ، فيما يقام عرض خاص للفيلم، بعد

غد الجمعة، في السعودية ، بحضور أبطال الفيلم.

وأكد أبطال الفيلم أن أحداث الجزء

مختلفة تماما عن الجزء الأول، ولا تتطلب مشاهدته.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم وإياد نصار، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد .