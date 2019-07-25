نيكول سابا لـ يسرا في وفاة والدتها : " ربنا يصبرك "

قدمت الفنانة نيكول سابا العزاء للفنانة يسرا فى وفاة والدتها التى وافتها المنية صباح اليوم. ونشرت نيكول سابا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " قائلة: خالص التعازي للفنانة #يسرا في وفاة والدتها..ربنا يصبّرها. قائلة: خالص التعازي للفنانة #يسرا في وفاة والدتها..ربنا يصبّرها. وتوفيت والدة يسرا صباح اليوم من أحد المستشفيات بالمهندسين بعد صراع طويل مع المرض. بالمهندسين بعد صراع طويل مع المرض. Advertisements وشيعت الجنازة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام. ومن المقرر أن يقام العزاء مساء الجمعة المقبلة من مسجد عمر مكرم بالقاهرة.

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