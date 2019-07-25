تعرف على رسالة رامي جمال لجمهوره في عيد ميلاده

نشر الفنان رامى جمال، صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يشكر فيه جمهوره وأهله وأصدقائه على مساندته له طوال فترة حياته احتفالا بذكرى ميلاده. وغرد "رامى"، قائلا: "٧/٢٥ عيد ميلادي بشكر ربنا علي ستره وكرمه كل السنين اللي فاتت بشكر اهلي وزوجتي وشركتي وكل أصدقائي المبدعين اللي كانو سبب بعد ربنا للي انا فيه بشكر الجمهور اللي عملني ودعمني ويارب السنين اللي جايه تبقي نجاح وسعادة بتحقيق الأحلام". كانو سبب بعد ربنا للي انا فيه بشكر الجمهور اللي عملني ودعمني ويارب السنين اللي جايه تبقي نجاح وسعادة بتحقيق الأحلام". Advertisements وأضاف: "بشكر ربنا علي ستره وكرمه كل السنين اللي فاتت".

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