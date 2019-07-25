الأهلي يتوج بطلا للدوري المصري

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 12:51 صباحاً - أحرز نادي الأهلي لقبه الرابع تواليا في الدوري المصري لكرة القدم والحادي والأربعين في تاريخه، بعد موسم ماراثوني طويل استمر نحو سنة هو الأطول منذ انطلاق الدوري عام 1948، بفوزه على مضيفه المقاولون العرب 3-1 بملعب الجيش ببرج العرب في مباراة مؤجلة من المرحلة 33.

سجل للأهلي التونسي علي معلول في الدقيقة 26 وحسين الشحات في الدقيقتين 63 و71 وللمقاولون التونسي سيف الجزيري (90+1).

ورفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الوصيف والفائز على الإسماعيلي 3-1، قبل لقاء القمة بينهما الأحد المقبل بملعب الجيش.

وعلى ملعب بتروسبورت، انتزع الزمالك المركز الثاني من بيراميدز بفوزه في مباراته المؤجلة من المرحلة 27، رافعا رصيده إلى 72 نقطة مقابل 70 لبيراميدز، فضَمِن المشاركة في دوري أبطال افريقيا فيما يشارك بيراميدز في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.