وصفة سحرية.. هكذا تنجح أفلام ديزني

نجاح فيلم محدود الميزانية في شباك التذاكر العالمي يوحي بوجود فرصة كبيرة لأفلام مثيلة أن تحقق النجاح نفسه، في حين أن الواقع أثبت أن نجاح هذه النوعية من الأفلام مثل "مليونير متشرد Slumdog Millionaire" و"حفل زفافي اليوناني الضخم My Big Fat Greek Wedding" أمر نادر جدا.

هذه الأيام تسيطر الأفلام التجارية ذات الميزانية الضخمة على إيرادات شباك التذاكر العالمي، مقارنة بالأفلام المستقلة ومنخفضة الميزانية، إذ تنتقل الأخيرة مباشرة إلى شبكات البث الإلكتروني، وهو ما يضر بصناعة السينما على المدى البعيد.





موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي يعيد السبب وراء هذه الظاهرة إلى ارتفاع أسعار تذاكر السينما عالميا، وهو ما يرفع سقف توقعات الجمهور بشكل تلقائي، إذ يرغب المشاهد حال ذهابه للسينما أن يشاهد فيلما ملحميا يمتلئ بالانفجارات والخدع البصرية، وهو ما لا يتوافر في الأفلام منخفضة الميزانية.

"والت ديزني" رأى هذا الواقع قبل حدوثه، فوضع أقدام شركته على بداية طريق النجاح التجاري، واكتساح شباك التذاكر العالمي.

ماذا فعلت ديزني؟





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منذ أن اشترت ديزني استوديوهات بيكسار عام 2006 أصبحت تمتلك حقوق ملكية مجموعة من أشهر الأفلام الأمريكية على الإطلاق، منها سلسلتا إنديانا جونز وستار وورز.

وبعد استحواذها على شركتي الإنتاج السينمائي مارفل وفوكس مؤخرا، أصبحت تمتلك حقوق ملكية سلسلة أفاتار، ديدبول، وإكس مين، فضلًا عن عروضها الأصلية، كل ذلك يجعلها قوة لا يستهان بها.

بإحصائية بسيطة، يمكننا القول إن ديزني تدخل سوق المنافسة السينمائي كل عام بنحو 10 إلى 12 فيلما ناجحا تجاريا قادرا على تحقيق إيرادات تتخطى حاجز المليار دولار.

هل قتلت ديزني الإبداع؟





بمرور الأعوام، وجدت ديزني وصفة سحرية تقلل من مخاطر الفشل، وتجنبها خلق سلاسل أفلام جديدة أو قصص أصغر، معتمدة على تقديم أجزاء جديدة لأفلامها الكلاسيكية.

رغم ذلك، لا يمكننا القول إن ديزني قتلت الإبداع، فمثلاً فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة Avengers: Endgame" هو أحد أجزاء سلسلة "أفنجرز" إلا أنه يُنهي قصة تم التمهيد لها على مدار 21 فيلما سابقا، محافظا على واقعية القصة وقابليتها للتصديق، وفي الوقت نفسه يسمح بتقديم أعمال جديدة مستوحاة منها.

ديزني لا تقدم معرضا فنيا ولكنها تنتج أفلاما تجارية ضخمة الميزانية يعشقها الجمهور، تسمح لها بتقديم أجزاء جديدة ومستمرة لهذه الأفلام، هذه هي الوصفة التي اعتمدت عليها ديزني لسنوات طويلة وأثبتت نجاحها.



