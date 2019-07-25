5 ترشيحات مفاجئة عصفت بجوائز إيمي

الممثلة جويندولين كريستي في دور بريان ذا تارث من مسلسل "صراع العروش"

منذ أيام قليلة، تم الإعلان عن ترشيحات حفل جوائز إيمي المخصصة للأعمال التلفزيونية والدرامية، وكما هو متوقع كان لشبكة البث الإلكتروني HBO نصيب الأسد من الترشيحات، إذ فازت بـ137 ترشيحاً عن عروضها، فيما فاز الموسم الأخير من مسلسل Game of Thrones "صراع العروش" وحده بـ32 ترشيحاً.

لكن، لا تسير الأمور دوماً وفق التوقعات، إذ تضمن إعلان ترشيحات إيمي، بعض المفاجآت غير المتوقعة، التي يستعرضها موقع "إن كراش" الأمريكي في التقرير التالي.

1- Schitt’s Creek "شيتز كريك"





استحق مسلسل "شيتز كريك" الكوميدي، الفوز بأكثر من ترشيح في حفل جوائز إيمي هذا العام، سواء عن فئة أفضل ممثل كوميدي لـ"يوجين ليفي"، أو فئة أفضل ممثلة كوميدية لـ"كاثرين أوهارا".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة ثرية تخسر أموالها بشكل مفاجئ، وتضطر للتخلي عن حياتها المرفهة والانتقال إلى بلدة "شيتز كريك".

رغم استحقاق "شيتز كريك" للترشيح، إلا أن تغلبه على مسلسل The Good Place "المكان الجيد" كان حدثاً مفاجئاً ومحبطاً لكثيرين.

2- PEN15 "بين 15"





في مفاجأة غير متوقعة، حصد كتاب مسلسل الكوميديا "بين 15" مايا إرسكين وآنا كونكل، ترشيحاً لإيمي عن فئة أفضل سيناريو.

تدور أحداث المسلسل حول معاناة طالبتين في مرحلة الإعدادية مع المراهقة وإحراج المدرسة.

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3- Nailed It! "نيلد إت"





نجاح مسلسل "نيلد إت" في الفوز بترشيح إيمي، هو حدث مهم بلا شك، خاصة أنه يتنافس في نفس الفئة مع مسلسلات أخرى شهيرة مثل Amazing Race "السباق العظيم".

المسلسل من إنتاج شبكة نتفليكس، ويدور حول منافسة طبخ بين مجموعة من الأشخاص لا يجيدون الطبخ.

4- جويندولين كريستي





توقع كثيرون سيطرة مسلسل "صراع العروش" على قائمة ترشيحات جوائز إيمي، إلا أن 32 ترشيحاً يظل رقماً كبيراً ومفاجئاً رغم التوقعات.

وسيطرت نساء "صراع العروش" على قائمة أفضل ممثلة درامية، ففازت لينا هيدي عن دور "سيرسي لانيستر"، وصوفي ترنر عن دور "سانسا ستارك"، ومايسي ويليامز عن دور "أريا ستارك"، والمفاجأة جويندولين كريستي عن دور "بريان ذا تارث".

يدور المسلسل في إطار خيالي حول صراع 7 عائلات نبيلة على عرش مملكة ويستروس، وسط دائرة لا تنتهي من المكائد والخيانة للاستحواذ على الحكم.

ورغم تقديم الممثلة الأمريكية كريستين بارانسكي دوراً مذهلاً في مسلسل The Good Fight "ذا جود فايت" إلا أنها لم تجن ترشيحاً عن نفس الفئة.

5- When They See Us "عندما رأونا"

صنع مسلسل الدراما "عندما رأونا" مفاجأة بترشحه لـ"إيمي" عن فئة أفضل مسلسل درامي قصير في نفس الفئة مع مسلسل HBO الشهير Chernobyl "تشرنوبل".

يتناول المسلسل المأخوذ عن قصة حقيقية، قصة 5 مراهقين من مدينة هارلم يتم اتهامهم ظلماً بتنفيذ هجوم سنترال بارك، وعليهم إثبات براءتهم.



