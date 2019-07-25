محيي إسماعيل يكشف لـ"العين الإخبارية" صراعه مع هند صبري في "الكنز 2"

كشف الممثل المصري محيي إسماعيل بعض تفاصيل الجزء الثاني من فيلم "الكنز" الذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم على رأسها محمد رمضان.

إسماعيل (72 عاماً) انتهى من تصوير مشاهد دوره بالكامل في الفيلم الذي ينافس بقوة على إيرادات موسم عيد الأضحى السينمائي، وهو من إخراج شريف عرفة وتأليف عبدالرحيم كمال.

وأعرب الممثل المصري القدير لـ"العين الإخبارية" عن تفاؤله بالجزء الثاني من الفيلم "لأنَّه مليء بالكثير من الصراعات والحكايات المثيرة، التي تجذب المشاهد وتُجبِره على متابعة الفيلم حتى النهاية، فقد بَذَل مخرج العمل شريف عرفة جهداً كبيراً من أجل تبسيط الفكرة وتوصيلها للمتلقي بأسلوب شيّق".

وعن تطوّر الأحداث والشخصيات في "الكنز 2"، قال: "يدور الفيلم حول 3 قصص في أزمنة مختلفة كما ظهر في الجزء الأول وهي (علي الزئبق، بشر بك الذي يعمل في البوليس السياسي والملكة حتشبسوت)".

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وأضاف: "أنا بطل الحكاية الـ3 وأجسِّد شخصيّة كبير الكهنة ويدعى (آني) وفي الجزء الجديد يشتد الصراع بيني وبين الملكة حتشبسوت والتي تؤدي دورها ببراعة شديدة الممثلة التونسية هند صبري، صراع بين رجل الدين والسياسة، تريد الملكة الانفراد بالحكم وعزل رجال الدين ولكن بالخداع أنتصر عليها ولكوني كبير الكهنة وكلامي مؤثر أنجح في إشعال ثورة رجال الدين ضدها وتدبير مؤامرة لقتلها والتخلُّص منها".

وحول أصعب مشاهد العمل قال إسماعيل: "كل المشاهد صعبة خصوصاً تلك التي تجمعني بهند صبري، إذ إنَّ الحوار الذي كتبه عبدالرحيم كمال يحتاج إلى تركيز شديد من جانب الممثل، والمخرج شريف عرفة يحاول استفزاز الفنان حتى يخرج أفضل أداء لديه".

ويبرر الفنان محيي إسماعيل عدم تحقيق الجزء الأول إيرادات كبيرة رغم تخمته بنجوم من العيار الثقيل أمثال محمد رمضان ومحمد سعد، قائلاً: "هذه النوعيّة من الأفلام جديدة على المشاهد المصري كما أنَّ الجرعة التي صاغها السيناريست عبدالرحيم كمال ثقيلة وجاءت مُحمَّلة بالعديد من الأفكار والمضامين التي يصعب على المشاهد العادي فهمها واستيعابها بسهولة وأتصوّر أنَّ المخرج شريف عرفة أدرك هذا الأمر في الجزء الثاني وتعمَّد تبسيط المحتوى حتى يصل إلى المتلقي بشكل سهل ومثير في الوقت نفسه".

وأوضح: "مَن يتأمّل أرشيف السينما المصرية سيكتشف أنَّ هناك العديد من الأفلام الجادة والمهمة التي خذلها شباك التذاكر ولكن بمرور الوقت أدرك الجمهور أهميتها وحرص على مشاهدتها وأكبر مثال على ذلك فيلم (باب الحديد) للمخرج يوسف شاهين وبطولة هند رستم لم يُرحِّب به الجمهور وبعد سنوات تحوَّل الفيلم إلى علامة من علامات السينما المصرية".

وعن كواليس العمل مع الفنانة التونسية هند صبري، كشف أنَّ "فيلم الكنز هو العمل الأول الذي يجمعهما والحقيقة أني استمتعت بالعمل معها لأنَّها فنانة تمتلك الموهبة الحقيقية وهادئة الطباع وتمتلك وعياً ثقافياً كبيراً، وأتصوَّر أنَّ المشاهد سيكتشف مدى التفاهم بيننا في الفيلم".

الجزء الأول من فيلم "الكنز" عُرِض في 2017 ولم يحقق الإيرادات المتوقعة، ويراهن منتج الفيلم وليد صبري على الجزء الثاني، الذي يعرض في موسم عيد الأضحى المقبل.