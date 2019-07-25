تعرف علي إيرادات فيلم حملة فرعون بعد 7 أسابيع

قال محمود الدفراوى، الموزع السينمائي، أن فيلم حملة فرعون لـ عمرو سعد وروبي حقق إيرادات وصلت إلى 18 مليون و 88 الف بعد 7 اسابيع عرض.

ويتنافس فيلم حملة فرعون منذ موسم عيد الفطر، مع 4 أفلام أخرى، هي: "الممر"، و"كازابلانكا"، و"سبع البرُمبة" و"محمد حسين".

فيلم حملة فرعون، مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

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فيلم حملة فرعون من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



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