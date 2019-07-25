ديانا كرزون: سأرتدي الأبيض على مسرح جرش

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""الخليج 365"" من بيروت: عقدت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤتمراً صحفياً وسط حضورٍ كبير لممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية، حيث أجابت على العديد من الأسئلة حول مشاركتها في مهرجان موازين ومهرجان صيف عمان، وحفلها القادم على المسرح الجنوبي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين مساء يوم الخميس الموافق في 25/7/2019 .

وأجابت "كرزون على كافة الاسئلة التي وُجهت لها لتُعلِن خلال المؤتمر أنها أعدت برنامجاً خاصاً يتناسب وجمهور جرش، موضحة أن البرنامج الفني سيشتمل على عدد من الأغنيات القديمة التي لها جمهورها الكبير في عالمنا العربي المتعطش دائما للعودة الى أعمال الزمن الجميل رغم الحداثة التي أُدخلت على الأعمال الغنائية الجديدة.

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كما أعلنت خلال المؤتمر الصحفي أنها سترتدي اللون الأبيض خلال حفلها الفني القادم في مهرجان جرش 2019 من باب الوفاء للجمهور الأردني الذي أطلق عليها لقب "عروس جرش" خلال الحفلات الفنية السابقة.



وختمت مؤتمرها الصحفي برسالة لفناني الأردني الذين حثتهم على المثابرة للوصول للإحترافية والمنافسة على الساحة الفنية محلياً وعربياً. كما وجهت الشكر لإدارة المهرجان ممثلة بمديره التنفيذي السيد أيمن سماوي على الاهتمام بالفنان الأردني ومنحه مساحة واسعة ضمن فعاليات المهرجان 2019 . وثمنت حضور واهتمام كافة وسائل الإعلام شاكرة دعمهم للفنان وعملهم كنقطة وصل مع الجمهورالعربي.