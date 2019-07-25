شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد صبحى يستأنف عروض مسرحية "خيبتنا" بعد توقف أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفنان محمد صبحى عروض مسرحيته "خيبتنا" على مسرح مدينة سنبل، اليوم الخميس، بعد توقف أسبوع.بسبب وفاة الفنان شوقي طنطاوي

وكان الفنان شوقى طنطاوى، أحد أعضاء فرقة الفنان محمد صبحى المسرحية، قد توفى الخميس الماضى، بعد صراع مع المرض، ونعاه النجم محمد صبحى ، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا، "البقاء لله رحل شوقى طنطاوى أكثر المخلصين على مدار 50 عاما ومن المقرر أن يختار صبحى بديلا للراحل الذى كان يلعب أحد الأدوار المهمة فى المسرحية .

مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى، وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والوجد الجديد حازم القاضى.

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مسرحية "خيبتنا" تتناول ما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.