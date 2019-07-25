فيديو.. الكويتية هند البلوشى تطرح كليب أغنيتها "وى وى" باللهجة العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة الكويتية هند البلوشى، كليب أغنيتها الجديدة "وى وى" عبر يوتيوب، وأدتها باللهجة العراقية، بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة الفنية.
أغنية "وى وى" من تأليف وألحان يوسف العمانى، توزيع موسيقى عبد الله العمانى، إخراج ثامر العسلاوى، قيما كان إنتاج الأغنية على نفقتها الخاصة.
هند البلوشى
يشار أن الفنانة هند البلوشى، تشارك حاليا فى عروض المسرحية الكوميدية "عنتر المفلتر" على خشبة مسرح نقابة العاملين فى الكويت، إلى جانب الفنان طارق العلى، شيماء قمبر، أحمد الفرج، جمال الردهان وغيرهم من نجوم الفن فى الخليج.
هند البلوشى خلال زيارتها إلى أهرامات الجيزة
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