شكرا لقرائتكم خبر عن المرض يمنع فاروق الفيشاوى من الاحتفال بدورى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يخف الفنان فاروق الفيشاوى انتماءه الكروى فدائما ما تجده فى مدرجات الملاعب داعما ومشجعا للفانلة الحمراء، إلا أنه الآن يقبع فى غرفة العناية المركزة تحوطه دعوات جمهوره وزملائه من الوسط الفنى بعد تدهور حالته الصحية وفقدانه النطق ومنع عنه الأطباء الزيارة، فى الوقت الذى يفوز فيه النادى الأهلى بحسم لقب بطولة الدورى من الخصم العنيد الزمالك، بعد فوز الأحمر على المقاولون العرب، ليكون دورى عام 2019 أهلاوى، ليمنع المرض الفنان الكبير من الاحتفال باللقب 41 فى تاريخه.

فاروق الفيشاوى ظهر فى بداية هذا الموسم فى مدرجات استاد السويس، برفقة صديقيه الفنان كمال أبو رية، والفنان عماد رشاد، والتى واجه فيها فريق بتروجيت ببطولة الدورى العام، واستطاع النادى الأهلى الفوز بها بهدف نظيف سجله أحمد الشيخ، ورغم المرض الذى يعانى منه الفيشاوى خلال هذه الفترة، وخضوعه للعلاج، إلا أنه حرص على حضور المباراة باعتباره من أبرز مشجعى النادى الأهلى.

كما شارك الفيشاوى فى الحوار المجتمعى الخاض بمناقشة مشروع لائحة النظام الأساسى للائحة النادى الأهلى، ووصف النادى الأهلى بأنه سباق ومثال يحتذى به فى الديمقراطية بعد أن طرح مجلس الإدارة جميع المواد والبنود للنقاش والتعديل من جانب أعضاء الجمعية العمومية للنادى فى سابقة تاريخية.

Advertisements

وأوضح عقب مشاركته فى ورشة الشخصيات العامة لمناقشة مشروع اللائحة، إن الأهلى مؤسسة رائدة يحذو حذوها الجميع، وأن طرح اللائحة للعرض والمناقشة من جانب الأعضاء سيكون بداية لقيام العديد من المؤسسات بتكرار هذا وأثبتت النقاشات بما لا يدع مجالا للشك أن عائلة الأهلى مجتمعة كلها على هدف واحد وهو أن يظل الأهلى فوق الجميع ، وأن يكون دائما فى المرتبة الأولى .

ورغم منع الزيارات عن فاروق الفيشاوي إلا أن هناك عددا من الفنانين المقربين له حرصوا على زيارته فى المستشفى ولكن لم يستطيعوا مقابلته لتواجده فى غرفة العناية المركزة، وكشف مصدر من داخل المستشفى لـ"الخليج 365" أن فاروق الفيشاوي فاقد النطق تماماً ولا يتحدث مع أحد وأن حالته تسوء منذ تعرضه للوعكة الصحية، ويتواجد معه أفراد أسرته فقط، وهم أحمد وعمر والفيشاوى وسمية الألفى، الذين يرفضون الكشف عن اسم المستشفى التى يتواجد فيها خاصة وأن الزيارات ممنوعة.

وأعلن فاروق الفيشاوى فى شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

يذكر أن الفيشاوى شارك مؤخراً فى عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى والتى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى، ويشارك فى بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.