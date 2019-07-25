شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبي فى بيفرلى هيلز للترويج لفيلم Once Upon a Time in Hollywood والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية مارجوت روبي، على حضور عرض خاص جديد لفيلمها الجديد القادم بعنوان Once Upon a Time in Hollywood والمقرر عرضه 26 يوليو الجارى فى دور العرض السينمائى.

وعلى سياق متصل، وبحسب المؤشرات الأولية التى نقلتها صحيفة "فاريتى"، فإن فيلم كوينتين ترانتينو الجديد، من المحتمل أن يحقق 50 مليون دولار فى نهاية الأسبوع الأول، وسرعان ما ستتزايد مع الاسبوع الثانى والثالث على أن يحقق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى ما يقارب الـ 200 مليون دولار.





ومن المقرر أن تدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، ويكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

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