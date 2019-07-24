مصدر مقرب من الفنان فاروق الفيشاوي يؤكد وفاته إكلينكيا

القاهرة - لايف ستايل
قال مصدر مقرب من الفنان فاروق الفيشاوي، لـ24، إن الفنان الفيشاوي توفي إكلينكياً بعد توقف الكبد وعدد من أجهزة جسمه عن العمل، واضطرار الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي أملاً في حدوث معجزة إلهية، بحسب قوله.
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الفيشاوي نُقل مجدداً إلى إحدى مستشفيات القاهرة بعد عودته إلى منزله، وذلك بعد تدهور حالته الصحية من جديد، لافتاً إلي أن الأطباء قالوا لأفراد عائلته: "ادعوا له"، حيث دخلت طليقته الفنانة سمية الألفي وابنه أحمد الفيشاوي في نوبة بكاء شديد.
وأشار المصدر إلى ملازمة الموسيقار هاني مهنا وكل من عماد رشاد وكمال أبورية للفيشاوي، بحكم علاقة الصداقة التي تربطهم منذ سنوات طويلة.
يذكر أن فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بمرض السرطان سابقاً أثناء تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الماضي.
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