المستشفى المعالج لـ فاروق الفيشاوي يفجر مفاجأة حول حالته الصحية

القاهرة - لايف ستايل
حرص موقع «صدى البلد» الاخباري، على الإطمئنان على الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، الذي يمكث بأحد المستشفيات الخاصة في الدقي، بعد دخوله في غيبوبة تامة بعد صراعه مع مرض السرطان.
وبالتواصل مع استعلامات المستشفى المعالج لـ الفيشاوي الكبير، قال المستشفى إن الحالة الصحية للفنان استقرت وأصبحت جيدة، وخرج من غيبوبته في الوقت الحالي، مؤكدين على تشديد الأطباء بمنع الزيارة عنه حتى الأقارب.
يأتي ذلك بعدما تعرض، فاروق الفيشاوي، لـ غيبوبة تامة قبل أيام، دخل على أثرها غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات في منطقة الدقي بالجيزة.
وكان فاروق الفيشاوى، أعلن فى شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط.
يذكر أن الفيشاوى شارك مؤخرًا فى عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى والتى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى، ويشارك فى بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.
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