شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية للسيناريست فيصل ندا.. والأطباء يخلصونه من الجبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسنت الحالة الصحية للسيناريست فيصل ندا، وتخلص من الجبس الذى لازمه لمدة شهرين ونصف، بعد خضوعه إلى جراحة فى القدم بأحد مستشفيات القاهرة.

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ويعد السيناريست فيصل ندا من أهم الأسماء في عالم الكتابة، وصاحب مجموعة من التجارب المهمة سواء المسرحية منها "المتزوجون"، "أهلا يا دكتور" و"صفقة بمليون دولار"، أو السينمائية منها "يارب ولد"، "الوفاء العظيم" و"جبروت امرأة"، وفيلم "أشغال شاقة"، و"داعاً للعزوبية" وغيرها من الأفلام.