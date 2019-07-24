- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية للسيناريست فيصل ندا.. والأطباء يخلصونه من الجبس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسنت الحالة الصحية للسيناريست فيصل ندا، وتخلص من الجبس الذى لازمه لمدة شهرين ونصف، بعد خضوعه إلى جراحة فى القدم بأحد مستشفيات القاهرة.
ويعد السيناريست فيصل ندا من أهم الأسماء في عالم الكتابة، وصاحب مجموعة من التجارب المهمة سواء المسرحية منها "المتزوجون"، "أهلا يا دكتور" و"صفقة بمليون دولار"، أو السينمائية منها "يارب ولد"، "الوفاء العظيم" و"جبروت امرأة"، وفيلم "أشغال شاقة"، و"داعاً للعزوبية" وغيرها من الأفلام.
كانت هذه تفاصيل خبر تحسن الحالة الصحية للسيناريست فيصل ندا.. والأطباء يخلصونه من الجبس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.