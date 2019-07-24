شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يبدأ تصوير "بلا دليل" أمام درة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم خالد سليم، تصوير مشاهده فى مسلسل "بلا دليل" مع النجمة التونسية درة،، إذ انطلق تصوير المسلسل الأسبوع الماضى بدونه لتواجده خارج مصر الأيام الماضية.

يشار إلى أن آخر أعمال النجم خالد سليم مسلسل " أبواب الشك" وشارك فى بطولته لقاء الخميسى، عائشة بن أحمد، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، نبيل نور الدين، حنان سليمان، وآخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج. Advertisements

وتواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت 38 حلقة كاملة من المسلسل، على أن تسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، لتتفرغ لأعمالها الفنية المقبلة.

مسلسل "بلا دليل" تأليف انجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطارمن الغموض والتشويق، ويشارك فى بطولته خالد سليم، وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة.