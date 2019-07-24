شكرا لقرائتكم خبر عن غذا.. مصطفى قمر يطرح تيزر ألبومه الجديد "ضحكت ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم مصطفى قمر، طرح تيزر ألبومه الجديد "ضحكت ليا" غدا، حيث كان من المقرر طرحه اليوم، ولكنه أجله بسبب وفاة والدة الفنانة يسرا، والتى رحلت عن عالمنا اليوم احتراما لها، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

ويتعاون مصطفى قمر فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من الشعراء تامر حسين وحسن عطية ومحمد عاطف وأسامة مصطفي ونور الدين محمد وعصام حسني وضحي جبر ومحمد طه الجزار وحمادة السيد ومن الملحنين محمد يحي وتوما ومحمد النادي ومديح محسن وسامح كريم واحمد مدحت العدل وشريف بدر وجوليو وتامر على ومن الموزعين توما وعادل حقي وسام عبد المنعم واحمد ابراهيم وطارق حسيب وزووم ويحيي يوسف.

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ويحيى النجم مصطفى قمر، حفلا غنائيا كبيرا فى مسقط رأسه، فى أحد الفنادق بالإسكندرية، آخر الشهر الجارى، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، بالإضافة لأغانى ألبومه المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.