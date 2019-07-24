شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار العالمى "يانى" يصل القاهرة لإحياء حفلة فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الموسيقار العالمى "يانى" منذ قليل، إلى القاهرة استعدادًا لإحياء حفلة الموسيقى المقبل يوم 26 يوليو المقبل، وذلك في الساحل الشمالي وذلك ضمن جولة ياني العالمية في عام 2019.



الموسيقار يانى فى الطائرة قبل وصول مطار القاهرة

وتتراوح أسعار التذاكر بين البرونزية وسعرها 800 ونفدت بالفعل والفضية وسعرها 1200 جنيه والذهبية وسعرها 2000 جنيه والبلاتينية وسعرها 2500 جنيه والـvip وسعرها 3500 جنيه.

يذكر أن ياني سبق وأن زار مصر وأحيا بها حفلات لاقت نجاحًا وترحابًا كبيرين كما زار المتحف المصري وتجول في شوارع القاهرة وأرسل رسالة سلام وطمأنينة عن مصر للعالم كله.