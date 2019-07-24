شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 43 عاماً من عرضه..سيلفستر ستالونى يفتح النار على صناع فيلم Rocky والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهرة واسعة حققها الممثل العالمى سيلفستر ستالونى، فى السلسلة الشهيرة Rocky، التى جسد فيها شخصية الملاكم المستضعف، الذى خرج من شوارع مدينة فلاديفيا ليفوز ويتوج ببطولة العالم فى المصارعة للوزن الثقيل على حساب أبوللو كريد، بطل العالم انذاك.

أكثر من 43 عاماً، مرت على عرض الجزء الأول من السلسلة الشهيرة، ومازال بطل العمل السينمائى الكبيريحصد شعبية هائلة من وراء تلك السلسلة التى نجح بها فى حصد أكثر من 10 ترشيحات لجوائز الأوسكار، وحصد جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وكتابة فيلم، وسرعان ما تحول ستالون الذى يعيش داخل إحدى الوحدات السكنية فى أطراف مدينة هوليوود، إلى نجم عالمي يسطع فى سماء المدينة الأشهر فى تاريخ السينما.

وفى تصريحات جديدة نقلتها صحيفة "فاريتى" فى لقاء أجرته مع الممثل العالمى، أكد من خلاله على استياءه من عدم توزيع الأسهم التى تخص السلسلة التى ضمت ثمانى أجزاء، كجزء من رد الجميل له، لاسيما أن السلسلة التى عرضت لما يقارب الأربعة عقود مازالت تحصد الكثير من الأرباح.

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وطالب ستالونى البالغ من العمر 73 عاماً، القائمون على السلسلة التى تعد من أشهر الأفلام السينمائية، إدراجه ضمن توزيع الأسهم التى تخص العمل السينمائى، لكي يترك لإولاده نصيب مما تحصده السلسلة والذى بلغ ربع مليار دولار للجزء الأخير الذى جاء بعنوان "كريد 2".