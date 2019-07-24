شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة مسلسل GOT تسخر من رئيس وزراء بريطانيا الجديد.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت النجمة العالمية لينا هيدي، صاحبة شخصية "سيرسي لانيستر" فى مسلسل Game of thrones، من بوريس جونسون، زعيم حزب المحافظين، الذى تولى رئاسة وزراء بريطانيا اليوم، خلفًا لتيريزا ماى.

ونشرت هيدي، صورة ساخرة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لطفلتين تم تغيير معالم وجههما واحدة برئيس وزراء بريطانيا الجديد، والأخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى اشارة منها إلى تقارب السياسيات التى يتبناها الثنائى فى قيادة مجتمعاتهم.

View this post on Instagram FUCK. Advertisements A post shared by Lena Headey (@iamlenaheadey) on Jul 24, 2019 at 12:02am PDT A post shared by Lena Headey (@iamlenaheadey) onJul 24, 2019 at 12:02am PDT

ويتولى جونسون مهام منصبه خلفا لتيريزا ماى التى أعلنت استقالتها رسميا من منصبها، عقب فشلها فى إقناع البرلمان بخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وترك عدد من الوزراء في حكومة تيريزا ماي مناصبهم أو أقيلوا منها منذ تولي جونسون منصبه في وقت سابق اليوم الأربعاء متعهدا بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه.