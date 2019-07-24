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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سعد الصغير يتحدى ابنه محمود فى "فورمة الساحل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان سعد الصغير، جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعى، بصورة تجمعه بـ نجله "محمود"، ووجه له رسالة، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "مع حبيب قلبى محمود سعد الصغير ابنى وصاحبى، وده أقل حاجة عندنا، بس طبعا أنا أجمد منه فى الفورمة بكتير".
وكان سعد طرح مؤخرًا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.
من ناحية أخرى يحضر المطرب سعد الصغير لأغنية جديدة تحمل اسم "أنا العريس" من ألحان عصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق، ويفاجئ بها جمهوره.
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