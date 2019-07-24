شكرا لقرائتكم خبر عن ديو شعبى يجمع دنيا بطمة ومحمود الليثي لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى المطربة المغربية دنيا بطمة لاقتحام السوق المصرية من جديد عقب أصداء النجاح الجماهيرى التى لاقته أغنيتها "الزمن بيدور" والتى تغنت بها باللهجة المصرى لأول مرة، ولكن هذه المرة ستعود لأم الدنيا بدويتو غنائي.

فكشفت بطمة لـ"الخليج 365" على هامش مشاركتها فى إحياء مهرجان إفران الموسيقى الدولى التى تقدم حفلتها مساء اليوم، أنها تنوى تقديم دويتو شعبى مصرى يجمعها لأول مرة مع نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي، وتنوى الإعلان عنه قريبا، ووصفت الليثى بكلمة "اتمنى الغناء معه، وأحب صوته وأعماله" ردًا على تساؤل من أكثر المطربين المصريين الذين تحب أن تسمعهم، لتؤكد حبها للأغنية الشعبية، وسعيها لخوض غمار التغنى بها بالمصري.

وتشعل بطمة أجواء خامس ليالى المهرجان الدولى فى إفران، الوجهة الفنية والثقافية الأولى للمدينة الجبلية، ويهدف بالأساس لتشجيع روح السياحة للمنطقة وتسليط الضوء على التراث المغاربى الأصيل بالإقليم الواقع بين مدينتى فاس ومكناس شمالى المملكة تحت رعاية الملك محمد السادس، ويعود هذا العام بدورته الرابعة على مدار ثمانية أيام متتالية، محتضنًا نخبة من ألمع نجوم العرب والمغاربة، منهم العراقى ماجد المهندس، والمغربى حاتم عمور.