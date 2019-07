شكرا لقرائتكم خبر عن 1826 جنيه استرليني سعر فستان إدريانا ليما في العرض الأول لفيلمها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ادريانا ليما "واحدة من أكثر النجمات التي ارتبط اسمها بالإطلالات الانيقة والراقية وخاصة علي السجادة الحمراء .

حضرت النجمة والسوبرموديل إدريانا ليما البالغة من العمر 38 عام العرض الأول لفيلم " Once Upon A Time In Hollywood " الذي أقيم بهوليوود في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، وقد ظهرت ليما مرتديه فستان ذو تصميم أنيق باللون الأحمروهو واحد من أرقي تصميمات دار أزياء " Magda Butrym " ووصل سعره الي 1826 جنيه استرليني .

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.



ادريانا ليما (5)

ادريانا ليما (6)



ادريانا ليما (8)



ادريانا ليما (9)