"ربنا ما يقطعلكم عادة وسنظل أوفياء".. تعليقات نجوم الفن على تتويج الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

توج النادي الأهلي رسميا ببطولة الدوري المصري رقم 41 في تاريخه قبل أسبوع من نهايته، بعد الفوز على المقاولون العرب 3-1، سجل للأهلي علي معلول، وحسين الشحات (هدفين)، لتصبح مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الأحد مجردة مباراة تحصيلية، لن تحدث تغييرا في ترتيب جدول البطولة.

وتفاعل نجوم الفن مع فوز الأهلي وتتويجه بالدوري، ونرصد لكم أبرز ما قاله نجوم الفن:

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو من لقاء له مع الإعلامي أسامة كمال.

وكتب كريم فهمي: "مع الأستاذ أسامة كمال من سنة، وبيسألني عن بطل الدوري الموسم ده، مبروك النادي الأهلي بس مش عايز أبقي غلس وأبوظ الفرحة، إنما غير مقبول الخروج من البطولة الأفريقية الموسم القادم أو البطولة العربية زي السنة اللي فاتت، والدوري ده جه في الوقت المناسب، مبروك للاهلي، وهارد لك للزمالك في أقوى موسم منافسة منذ أعوام كثيرة".

كريم فهمي مع اسامة كمال

كريم العدل

نشر المخرج الشاب كريم العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على هدف الأهلي الثالث، حيث كتب العدل: "أووووووووف، حسين الشحات، إيه الكوبري ده"، حيث مرر حسين الشحات الكرة من بين أقدام لاعب المقاولون العرب قبل أن يضعها على يسار محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب.

وكتب في تغريدة أخرى: "يا رب.. أنا مش عايز أى حاجة من ماتش الأهلى والزمالك، غير إن رمضان صبحي يقف على الكورة".

أحمد الشامي

Advertisements

وكتب الفنان الشاب أحمد الشامي: "مبرووووك الدوري، الدوري يا أهلي".

إنجى علاء

وكتبت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء: "مبروووووووك للنادي الأهلي الدوري، وحسين الشحات"

أيمن بهجت قمر

وكتب الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر: "الحمد لله أهلاوي وأفتخر".

عمرو عبد الحميد

ونشر الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة كتب فيها: "لا شوفت ماتش الأهلي ولا ماتش الزمالك.. وحتى كتابة هذه التغريدة معرفش النتيجة.. بس إحساسي بيقول إن الأهلي فاز بالدوري.. فألف مبروك لأشقائنا الأهلاوية من باب الاحتياط، وسنظل أوفياء".

نبيل الحلفاوي

ونشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة كتب فيها: "كل دوري وأنتم طيبين.. ربنا ما يقطع لنا عادة، ولا يقطع لكم عادة.. يا حبايبنا".

وأضاف: "ألف مبروك لنادينا الحبيب الأهلي بالدرع 41 ولرئيسه الكابتن الخطيب ومجلس إدارته وللجهاز الفني والفريق الذي قدم عرضا جميلا أمتعنا به.. وللكابتن عاشور بـ12 بطولة (حلال)، فرحت للشحات اليوم.. نورت يا موهوب.

وكتب في تغريدة آخرى: "تهنئة لنادي الزمالك العريق بالفوز والانضمام معنا لدوري الأبطال."