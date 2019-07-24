نبيل الحلفاوي عن رمضان صبحي: "ليهم حق يقعدوك دكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على أداء رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي.

وكتب الحلفاوي: "ليهم حق يقعدوك على الدكة في إنجلترا" وذلك تعليقًا على سؤال أحد متابعيه باعتباره اللاعب الوحيد القادم من الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن رمضان صبحي تسبب في إفساد أكثر من هجمة في المبارة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بين الأهلي والمقاولون العرب، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية أهداف مقابل هدف للمقاولون، ليتوج الأهلي بطلا للدوري في نسخته الـ41.