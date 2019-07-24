"أستاذ عظيم.. أجدع وأكرم خلق الله".. رسائل نجوم الفن لفاروق الفيشاوي بعد دخوله في غيبوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أصيب عدد كبير من أصدقاء النجم فاروق الفيشاوي بصدمة كبيرة صباح اليوم، بعد الإعلان عن تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبدية، إثر إصابته بالسرطان.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز رسائل النجوم لفاروق الفيشاوي..

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف صورة تجمعها بالفنان فاروق الفيشاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حبيبي يا روقا ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، قادر ربنا علي كل شيء، دعواتكم لأطيب وأجدع وأكرم خلق الله، إنه في حالة حرجة الاَن".

رانيا محمود ياسين

ونشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة للفنان فاروق الفيشاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " يارب ألطف بعبدك فاروق الفيشاوي".

Advertisements

رانيا يوسف

كما نشرت رانيا يوسف صورة، للفيشاوي، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "ربنا يشفيك يارب، أستاذ كبير وعظيم، الرجاء الدعاء للفنان فاروق الفيشاوي بالشفاء".

دنيا عبدالعزيز

كما نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "الناس مابتتفقش على حاجة بس لما كل اللي يعرفوك عن قرب يتفقوا إن مافيش زيك أبدا يبقى دا حب ورزق كبير من ربنا، الدعاء للغالي فاروق الفيشاوي.

صابرين

فيما علقت الفنانة صابرين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "ربنا يشفيك ياااارب ياطيب ياجدع ياأستاذ يا أخ ياصديق ياغالي لو اتكلمت علي صفاتك وحبنا ليك مش هوافيك قدرك ربنا يشفيك.. فاروق الفيشاوي".

يذكر أن النجم فاروق الفيشاوي قد فاجأجمهوره العام الماضي بإصابته بالسرطان، وأنه على استعداد لمواجهة هذا المرض اللعين، ثم أعلن بعدها عن مشاركته بمسرحية "الملك لير" أمام يحيى الفخراني، ولكن تعرض فاروق مؤخرًا لانتكاسة أدت إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، حتى أعلن صديقه الموسيقار هاني مهنا اليوم عن دخول فاروق في غيبوبة كبدية.