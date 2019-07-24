محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قال الفنان الشاب علي الطيب إنه أصيب بقطع كامل في الرباط الصليبي.
وأضاف علي الطيب في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" أنه يخضع حاليا للعلاج الطبيعي، وينتظر إجراء عملية جراحية في مصر عقب عيد الأضحى.
وكان الفنان محمد ممدوح، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بعلي الطيب من كواليس مسلسل "قابيل"، وطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء.
يذكر أن علي الطيب تألق مؤخرًا من عدد من الأدوار أبرزها مسلسلى "قابيل" الذي عرض رمضان الماضي، ومسلسل "أهو ده اللي صار".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| قطع في الرباط الصليبي.. علي الطيب يكشف تطورات حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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