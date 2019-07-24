تعمل مذيعة.. عمر السعيد يهنىء شقيقته على خطوبتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان عمر السعيد مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل خطوبة شقيقته المذيعة زينة السعيد. وظهر السعيد في إحدى الصور، وهو محتضن شقيقته، وعلق قائلًا: "حبيبتي زوزو مبروك". كما نشرت زينة صورًا من الخطوبة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت من خطوبتنا، الحمدلله. يذكر أن زينة السعيد تعمل مذيعة بمحطة "نغم إف إم" الإذاعية.

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