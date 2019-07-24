بحضور نرمين ماهر وسهر الصايغ.. دنيا المصري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة دنيا المصري بعيد ميلاد ابنتها "فريدة"، أمس الثلاثاء، وسط مجموعة من أصدقائها المقربين.
ونشرت دنيا صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل عيد الميلاد، وكشفت الصور عن حضور عدد من نجوم الفن منهم نرمين ماهر، ومنى ممدوح، وسهر الصايغ.
يذكر أن دنيا متزوجة من المونتير فراس فهمي.
كانت أخر أعمال الفنانة دنيا المصري، مسلسل "البيت الكبير2"، بطولة لوسي وسوسن بدر ومجدي كامل وداليا مصطفى، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
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