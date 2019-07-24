"الفيل الأزرق 2" في الخليج تزامنا مع مصر.. وعرض خاص بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: يبدأ عرض فيلم الفيل الأزرق 2، غدا الخميس، في دول الخليج. فيما يقام عرض خاص للفيلم، بعد غد الجمعة، في السعودية، بحضور أبطال الفيلم. وأكد أبطال الفيلم أن أحداث الجزء مختلفة تماما عن الجزء الأول، ولا تتطلب مشاهدته. الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم وإياد نصار، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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