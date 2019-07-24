بالصور| كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها وسط البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلادها الـ46، وسط مجموعة من أصدقائها، أثناء تواجدها في قبرص.

ونشرت كارول صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها أثناء تقطيع تورتة عيد ميلادها على ظهر أحد اليخوت وسط البحر، وعلقت على الصور قائلة: " شكراً على المفاجأة الجميلة احتفال مبكر بعيد ميلادي".

يذكر أن كارول سماحة كارول من مواليد 25 يوليو عام 1972.