تراند اليوم : "بدون واسطة".. كاظم الساهر يرد على معجب طلب التصوير معه "فيديو"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو كان نشرهم معجب للفنان العراقي كاظم الساهر روى فيهم ما حصل معه وكيف تص

رف كاظم بعد أن طلب إلتقاط صورة معه في كواليس إحدى حفلاته مؤخراً.

وأعجب الجمهور بتعامل كاظم مع جمهوره، خصوصا ان تلك الموقف جاء تزامنا مع الازمة التي يثيرها المطرب محمود العسيلي، والذي تسرب له فيديوهات وهو يقوم بإحراج أحد جمهوره بأحد حفلاته وقال" معاك واسطة ولا حاجة جامدة علشان أتصور معاك"، وتم تكرار الموقف أكثر من مرة في حفلات اخرى.



ويظهر الساهر في الفيديوهات وهي يسير داخل كواليس الحفل محاطاً بعدد من الأشخاص الذين يرافقوه، ليقترب من شخص ويلتقط معه صورة.

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وعاد ونشر هذا المعجب الصورة التي إلتقطها مع الساهر مشيداً برقيّه وتواضعه، وذلك بعد ان طلب منه إلتقاط الصورة مجدداً بسبب حذفه للأولى عن غير قصد.