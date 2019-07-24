فن ومشاهير

تراند اليوم : "بدون واسطة".. كاظم الساهر يرد على معجب طلب التصوير معه "فيديو"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو كان نشرهم معجب للفنان العراقي كاظم الساهر روى فيهم ما حصل معه وكيف تص

رف كاظم بعد أن طلب إلتقاط صورة معه في كواليس إحدى حفلاته مؤخراً.

 

وأعجب الجمهور بتعامل كاظم مع جمهوره، خصوصا ان تلك الموقف جاء تزامنا مع الازمة التي يثيرها المطرب محمود العسيلي، والذي تسرب له فيديوهات وهو يقوم بإحراج أحد جمهوره بأحد حفلاته وقال" معاك واسطة ولا حاجة جامدة علشان أتصور معاك"، وتم تكرار الموقف أكثر من مرة في حفلات اخرى.


ويظهر الساهر في الفيديوهات وهي يسير داخل كواليس الحفل محاطاً بعدد من الأشخاص الذين يرافقوه، ليقترب من شخص ويلتقط معه صورة.

Advertisements

وعاد ونشر هذا المعجب الصورة التي إلتقطها مع الساهر مشيداً برقيّه وتواضعه، وذلك بعد ان طلب منه إلتقاط الصورة مجدداً بسبب حذفه للأولى عن غير قصد.

 

 

 

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا