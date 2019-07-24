تراند اليوم : صادم.. ابتزاز جديد لن تتخيل ما فعله مصور "كاردشيان"

يأتي هذا عقب اتهام عدة فتيات لمصور كيم كاردشيان بالتحرش، موضحين أنه يطلب منهن صور عارية لهن قبل أن يقوم بجلسة تصوير.
كما اعترفت ضحاياه أنه كان يلمسهن بطريقة غير لائقة ويجبرهن على التقاط الصور وهن عاريات.
من جانبها عبرت كيم كارداشيان عن استيائها من هذه الأخبار ، ودافعت عن مصورها قائلة : " تعاملت مع ماركوس عدة مرات وكل هذه التعاونات بينهما كانت احترافية ولم يحدث أي شيء محرج أو غير لائق خلال جلسات التصوير"، بحسب قولها.
وكان آخر ظهور لكاردشيان عقب التقاط عدسات "الباباراتزي" صورا لها في أحد المطارات الأمريكية، خلال عودتها من عطلة عائلية أمضتها مع زوجها وأولادها وأختها كورتني وعائلتها في كوستا ريكا.
وظهرت كيم في الصور المنتشرة من دون مكياج وبدت متعبة كثيرا وبشرتها بعيدة كل البعد عن النضارة بل بدت باهتة جدا والهالات السوداء ظاهرة حول عينها وكأنها لم تنم من ساعات طويلة.
وقد صدم هذا الظهور متابعي" كيم" إلا أن البعض برر الموضوع بمرض كيم الذي كشفت عنه وهو جلدي واسمه الصدفية وتحاول أن تتعالج منه.