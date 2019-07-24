تراند اليوم : تصريحات صادمة من فنان شهير عن انتحار "السندريلا"

وأكد صبري في تصريحات صحفية في سؤال وجه له فيما يتعلق بنهاية السندريلا، هل ماتت أم قتلت؟ حيث أجاب : "لا أحب الخوض في هذا الموضوع، ولا التفكير في نهاية السندريلا، بل أفضل التفكير فيما قدمته لنا من أعمال جميلة ورائعة".
وأضاف أن السندريلا تركت لنا حصيلة عظيمة من الأدوار التي لا يمكن لأحد أن يؤديها مثلها كفيلم «الزوجة الثانية»، و«أميرة حبي أنا»، و«أين عقلي» و«خلي بالك من زوزو» و«صغيرة على الحب» و«الكرنك»، منوها فأنا أفكر فيها فنيا ولا يعنيني كيف انتهت، فالنهاية مهما اختلفت أسبابها أو تكهناتها فقد وقعت وانتهى الأمر.
وعند مواجهته بأنه قدم برنامجا من حلقات تشير فيه بأصابع الاتهام إلى قاتل مجهول مؤكدا على أنها لم تنتحر، أكد قائلا : "بالفعل أنا قدمت حلقات عنها ولم يكن تحقيقا وإنما مجرد رصد، لكن ليس عندي رأي ولا تصور بخصوص كيفية رحيل سعاد حسني لكن فنها سيظل موجودا وسيبقى".
وعن تصريحاته الجديدة ، هل هي تراجع عما قاله في لقاءات إعلامية أخرى بأنها لم تنتحر وإنما قتلت، حيث أجاب بالقول :" لا لا. ربما كنت أقصد أنني هكذا أعتقد أنا وغيري أنها لم تنتحر".
وعن الوضع الراهن في البلاد أضاف : أستشعر أن مصر مرت بسبع سنوات عجاف تشبه تلك التي حدثت في قصة سيدنا يوسف، ونحن نوشك أن ندخل على سنوات الرخاء بجني ثمار ما يفعله الرئيس السيسي.
وتابع قائلا : أشعر بالحزن والغضب عندما أجد فيلات تاريخية تهدم أو أجد الشوارع بسبب الزحام وقد تحولت لاتجاه واحد دون وجود رصيف يستوعب السائرين كما كانت في أفلام زمان، فعندما نشاهدها نجد الشارع جميلا ومنظما.