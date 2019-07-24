شاهد.. خالد سليم يبدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله المقبل

بدأ الفنان خالد سليم في تصوير أولى مشاهده في مسلسله المقبل بعنوان "بلا دليل"، و من المقرر أن يعرض المسلسل في شهر اكتوبر المقبل، وتدور أحداثه في

إطار الغموض و التشويق، حول جريمة قتل.

يذكر أن مسلسل "بلا دليل" بطولة خالد سليم، درة، حازم سمير، جمال عبد الناصر،

إسلام جمال، أكرم الشرقاوي، عمر الشناوي، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة، جاري التعاقد مع باقي الأبطال، و المسلسل من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.