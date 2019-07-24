ظهور أحمد فهمي في مدرجات الأهلي

ظهر الفنان أحمد فهمي الليلة في مبارة النادي الأهلي تضد نادي المقاولون العرب، وقام بعض جمهور النادي الأهلي بالتقاط الصور التذكرية معه، وجاء ذلك في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز. الفريقين باستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز. يذكر أن الفنان أحمد فهمي شارك مؤخراً في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو من تأليف مصطفى صقر، و إخراج أحمد الجندي، و بطولة كل من هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، محمد محمود، محمد ثروت، مصطفى بسيط، بجانب من عدد نجوم الفن الذين شاركوا في العمل كضيف شرف. الشحات"، وهو من تأليف مصطفى صقر، و إخراج أحمد الجندي، و بطولة كل من هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، محمد محمود، محمد ثروت، مصطفى بسيط، بجانب من عدد نجوم الفن الذين شاركوا في العمل كضيف شرف.

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