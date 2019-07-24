شاهد.. أحمد عز برفقة محمد نور في "الجيم"

نشر الفنان أحمد عز صورة له برفقة المطرب محمد نور، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرا من خلالها في إحدى النوادي الصحية "الجيم". يذكر أن الفنان أحمد عز شارك مؤخرا في بطولة فيلم "الممر"، و هو من تأليف أمير طعيمة، و إخراج شريف عرفة، و بطولة كل من إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أببو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح، محمود حجازي، الحان المهدي، عمر زهران، إنعام سالوسة، نديم هاشم، هند صبري، شريف منير، حجاج عبدالعظيم. هو من تأليف أمير طعيمة، و إخراج شريف عرفة، و بطولة كل من إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أببو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح، محمود حجازي، الحان المهدي، عمر زهران، إنعام سالوسة، نديم هاشم، هند صبري، شريف منير، حجاج عبدالعظيم.

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