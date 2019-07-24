خلال ساعات.. مصطفى قمر يطرح "س من الناس"

يستعد الفنان مصطفى قمر، لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "ضحكت ليا" خلال ساعات، باسم "س من الناس"، وذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى جمال، وتوزيع توما، كما يذكر أن "قمر" تعاون بهذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين، ومنهممحمد يحيى، وحمادة السيد، ومديح محسن.

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