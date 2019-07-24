أغسطس المقبل.. علي الحجار يحيى حفلًا في القاهرة

يحيى الفنان علي الحجار يوم الجمعة 9 الموافق 9 أغسطس من الشهر المقبل، في نادي إيزي سبورتس بالقاهرة، و من المقرر أنيبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بأسعار تذاكر تتراوح بين 17 جنيها لأعضاء النادي، و157 جنيها، لغير الأعضاء، 247 جنيها، 507 جنيهات.
يذكر أن الفنان علي الحجار طرح سابقا أغنية بعنوان "ليه الطريق"، وهي من كلمات مايكل عادل، وألحان شادي مؤنس، وتوزيع رفيق عدلي.
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