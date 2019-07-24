بالصور.. دور غامض لهند صبري في "الفيل الأزرق ٢"

بدأ اليوم أولى العروض التجارية لفيلم الفيل الأزرق ٢.

تلعب النجمة هند صبري دورا وصفته بالإثارة والغموض وأنه يقلب أحداث الفيلم منذ لحظة ظهورها.



الفيلم هو التعاون الأول بين هند وكل من النجوم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم والثالث مع المخرج مروان حامد وهو من تأليف أحمد مراد.



ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم إياد نصار وشيرين رضا والفنانة الشابة تارا عماد.



تدور قصة الجزء الثاني بعد خمس سنوات من أحداث الأول، إذ يلتقي الدكتور يحيى في قسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم»، بمن يتلاعب بحياته وحياة

أسرته، ويستعين يحيى بأقراص الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرةعلى الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.



وبدأ عرض الفيلم في صالات السينما الإماراتية و الخليجية بالتزامن مع عرضه في جمهورية مصر العربية يوم الخميس المقبل.

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وسيبدأ عرضه ايضا في دور العرض السعودية في اليوم نفسه مع وجود عرض خاص للفيلم هناك بحضور أبطاله يوم الجمعة.



الإعلان الرسمي للفيلم



