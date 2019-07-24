تعود الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، لتقديم برنامجها الأشهر "صبايا مع ريهام" بداية من الأحد القادم، الذي يذاع على قناة الحياة، بعد غياب دام لمدةشهر بسبب وعكتها الصحية، وجاء ذلك بعد سماح الأطباء لها بالعودة وممارسةحياتها الطبيعية.
من شائعة وفاتها التي انتشرت عبرمواقع التواصل الاجتماعي بصورة من جنازة الراحل سعيد عبد الغني قائلة:"هم يضحك وهم يبكي".
يذكر أن "سعيد" كانت قد سخرت أمس
خلال تسجيل صوتي بعدما انتشرت العديد من الشائعات حول أن مرضها سيكلفها إزالة جزء من وجهها، قائلة :"اضطررت لإجراء عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف.. كانت المناخير منها للوش.. لكن ربنا رزقنى بدكتور بنى مناخيرى من جديد وأخد الغضاريف من الأذن".
وكانت ريهام سعيد قد كشفت طبيعة مرضها من
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد عودة ريهام سعيد لـ«صبايا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.