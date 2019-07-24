فن ومشاهير

تعرف على موعد عودة ريهام سعيد لـ«صبايا»

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تعود الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، لتقديم برنامجها الأشهر "صبايا مع ريهام" بداية من الأحد القادم، الذي يذاع على قناة الحياة، بعد غياب دام لمدةشهر بسبب وعكتها الصحية، وجاء ذلك بعد سماح الأطباء لها بالعودة وممارسةحياتها الطبيعية.


يذكر أن "سعيد" كانت قد سخرت أمس

من شائعة وفاتها التي انتشرت عبرمواقع التواصل الاجتماعي بصورة من جنازة الراحل سعيد عبد الغني قائلة:"هم يضحك وهم يبكي".


وكانت ريهام سعيد قد كشفت طبيعة مرضها من

خلال تسجيل صوتي بعدما انتشرت العديد من الشائعات حول أن مرضها سيكلفها إزالة جزء من وجهها، قائلة :"اضطررت لإجراء عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف.. كانت المناخير منها للوش.. لكن ربنا رزقنى بدكتور بنى مناخيرى من جديد وأخد الغضاريف من الأذن".
 
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