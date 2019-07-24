أشلي روبرتس تخطف الأنظار بفستان سعره 30 جنيهًا إسترلينيًا

التقطت عدسات الباباراتزي العديد من الصور للنجمة العالمية أشلي روبرتس، أثناء مغادرتها لأحد الاستوديوهات المتواجدة في العاصمة البريطانية لندن، وخطفت الأنظار بإطلالتها الجذابة. وخطفت الأنظار بإطلالتها الجذابة. وظهرت "روبرتس" وهي ترتدي فستان "فلورال" أحمر اللون، أبرز أنوثتها قصير كشف عن ساقيها، من تصميمات دار "Nasty Gal" للأزياء وسعره 30 جنيها إسترلينيا فقط، وارتدت حذاء أسود اللون "Half Boot" ستايل أمريكي.

قصير كشف عن ساقيها، من تصميمات دار "Nasty Gal" للأزياء وسعره 30 جنيها إسترلينيا فقط، وارتدت حذاء أسود اللون "Half Boot" ستايل أمريكي.

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