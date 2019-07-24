درة زروق تخوض ثاني بطولاتها المطلقة بـ«بلا دليل»

كشفت النجمة التونسية درة عن بدء تصوير أحدث أعمالها الدرامية والذي من المقرر له أن يكون بعنوان "بلا دليل" بطرح البوسترات الرسمية، كما كشفت أن من المنتظر

أن يكون اسم دورها في المسلسل "حبيبة".



ويعد "بلا دليل" هو ثاني تجارب "درة" في البطولة الدرامية المطلقة، فكانت قد قدمت مسلسل "الشارع اللي

ورانا" العام الماضي وشاركها البطولة كل من لبلبة، نسرين أمين، أحمد حاتم، فاروق الفشاوي، آخرون.

"بلا دليل" من بطولة كل من درة، خالد سليم، حازم سمير، جمال عبدالناصر، نيكولا معوض، إسلام جمال، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، شيرين عرفة، وآخرون والمسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.