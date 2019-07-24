بعد تأيدها للملثيين.. سوسن أرشيد ترد على منتقديها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة السورية سوسن أرشيد، رسالة خاصة لمنتقديها بعد إعلانها مؤخرًا عن تآيدها للمثليين، وكشفها عن ميول شقيقها الجنسية.

وقالت سوسن أرشيد، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “أنا مع الحريّة وحريّة الفرد من حقّه طالما أنها لم تتعدى على حريّة الآخر”.

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وأضافت: “قد تفاجئت كثيرًا بالتعليقات والرسائل الجميلة المليئة بالإنسانية والحب وتقبّل الآخر من جميع فئات المجتمع”.

وتابعت: “كما وصلني الكثير من التعليقات والرسائل المليئة بالكراهية والشتم والقدح والذّم والجهل والخوف من أشخاص تمّ حصرهم بقوالب اجتماعية بالية لا ذنب لهم فيها لم تترك لهم مجالاً أو فسحة لحريّتهم أو لعقولهم لاستيعاب الآخر المختلف، وقد وصل الجهل وقلّة المعرفة والتعتيم في مجتمعاتنا الى حد أن يخلط هؤلاء بين (LGBTQ) وبين المعتدين والمغتصبين، واذا كان الموضوع محرّم ديني(تابو) فدعو الخلق للخالق ولا تمارسوا دوره على الأرض”.

واستطردت: “الحياة جميلة باختلافاتها كن نفسك ودع الآخر يكون، إنني ادعم الحريّة الشّخصية لجماعة ميم (LGBTQ) فهم لم يتعدّوا على حقوق أحد ولم يؤذوا أحد فليس من حق أحد التّعدي على حقوقهم(هم لم ينظروا في فراشكم فلا تسترقوا النظر إلى فراشهم)”.